أسامة خليل يوضح رأيه في قرار عودة الدوري

قال أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق أنه يفضل إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم والإستعداد لبداية موسم جديد لمنح اللاعبين فترة كافيه للعودة للملاعب.
وأضاف خليل في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة"Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن قرار إلغاء الدوري يصب في مصلحة الجميع نظراً للظروف التي نعيشها حالياً مؤكداً على أنه لابد من التحضير الجيد للموسم الجديد وأن اللاعبين يحتاجون إلى فترة كبيرة من أجل عودة لياقتهم البدنية.
وتابع أن فترة توقف الدوري ستكون لها آثر سلبي على اللاعبين مشدداً على ضرورة منحهم وقت كافي من أجل الإستعداد للموسم الجديد والعودة بكامل اللياقة .
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