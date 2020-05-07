جدول مباريات اليوم الخميس 7-5-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 7-5-2020 ثلاث مباريات فقط جميعهم لأندية أوروبية، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا التي أجلت جميع المسابقات المحلية والقارية.

تفتتح مباريات اليوم الخميس بمواجهة ودية على ملعب نادي “لوكوموتيف يرفيان” الآرميني أمام مواطنه “ماسيس” في تمام الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 9:30 صباحًا بتوقيت مصر.

ويتواصل دوران الكرة في دولة بيلاروسيا، حيث تقام مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري البيلاروسي للاحتياطيين “بيرفايا ليجا ريسيرفي”.

والتالي مباريات اليوم الخميس 7-5-2020

مباريات ودية ( آرمينيا )

لوكوموتيف يريفان – ماسيس (الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية).

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الدوري البيلاروسي للاحتياطيين

أف كيه جوروديجا 2 – مينسك 2 (الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية).

سولتسك 2 – إنيجيتلك BGU 2 (الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية).

كيف تشاهد مباريات الدوري البيلاروسي؟

يمكنكم متابعة جميع مباريات بيلاروسيا عبر موقع bet365’s streaming service.