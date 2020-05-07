جدول مباريات الجولة القادمة من الدوري الألماني بعد الاستئناف

تراجعت أعداد المُصابين بفيروس كورونا المُستجد “كوفيد-19” في ألمانيا على مدار الأسبوعين الماضيين، ولم تجد الحكومة المحلية مفرًا من عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

واتخذت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” قرارًا باستئناف النشاط الرياضي، وعودة منافسات الدوري الألماني “البوندسليجا” لكن دون حضور جمهور.

وسيعود الدوري الألماني بمباريات الجولة الـ 26 التي ستشهد زيارة المتصدر “بايرن ميونخ” لملعب يونيون برلين.

وكان من المفترض إقامة تلك المباراة يوم 14 مارس الماضي، غير أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تأجيلها لأجل غير مُسمى حالها كحال جميع مباريات نفس الجولة.

واختارت رابطة الدوري الألماني، حسب تأكيد قناة سكاي سبورت الألمانية، يوم 15 مايو 2020 كموعد نهائي لاستئناف النشاط، وأكدت الرابطة تلك المواعيد.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني، وبفارق 5 نقاط عن ريد بول لايبزج الثالث، وبفارق 6 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ الخامس.

والتالي جدول بجميع مباريات الجولة القادمة في الدوري الألماني بعد الاستئناف :