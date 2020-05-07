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جدول مباريات الجولة القادمة من الدوري الألماني بعد الاستئناف

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محمود ماهر 0 تبليغ

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تراجعت أعداد المُصابين بفيروس المُستجد كوفيد-19” في ألمانيا على مدار الأسبوعين الماضيين، ولم تجد الحكومة المحلية مفرًا من عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

واتخذت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قرارًا باستئناف النشاط الرياضي، وعودة منافسات الدوري الألماني البوندسليجا لكن دون حضور جمهور.

وسيعود الدوري الألماني بمباريات الجولة الـ 26 التي ستشهد زيارة المتصدر بايرن ميونخ لملعب يونيون برلين.

وكان من المفترض إقامة تلك المباراة يوم 14 مارس الماضي، غير أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تأجيلها لأجل غير مُسمى حالها كحال جميع مباريات نفس الجولة.

واختارت رابطة الدوري الألماني، حسب تأكيد قناة سكاي سبورت الألمانية، يوم 15 مايو 2020 كموعد نهائي لاستئناف النشاط، وأكدت الرابطة تلك المواعيد.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني، وبفارق 5 نقاط عن ريد بول لايبزج الثالث، وبفارق 6 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ الخامس.

والتالي جدول بجميع مباريات الجولة القادمة في الدوري الألماني بعد الاستئناف:

استئناف الدوري الألماني بعد انتهاء جائحة كورونا (صور: AFP)

المباراة

التاريخ

القنوات الناقلة

فرانكفورت مونشنجلادباخ

1552020

بي إن سبورتس 7

دوسلدورف بادربورن

1652020

بي إن سبورتس 6

بوروسيا دورتموند شالكه

1652020

بي إن سبورتس 5

لايبزج فرايبورج

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1652020

بي إن سبورتس 7

هوفنهايم هيرتا برلين

1652020

بي إن سبورتس 6

يونيون برلين بايرن ميونخ

1652020

بي إن سبورتس 5

أوجسبورج فولفسبورج

1752020

بي إن سبورتس 6

فيردر بريمن ليفركوزن

1752020

بي إن سبورتس 7

كولن ماينز

1852020

بي إن سبورتس 5

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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