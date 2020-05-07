مهدي بنعطية: ريال مدريد مدعوم في دوري أبطال أوروبا

شكك المدافع المغربي الشهير “مهدي بنعطية” في نزاهة البطولات التي حققها ريال مدريد على مدار الست سنوات الماضي في دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه الفريق الوحيد الذي يحظى بدعم من الجهات المسؤولة عن كرة القدم في القارة العجوز.

وفاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة من بينهم 4 تتويجات خلال الستة أعوام الماضية “2014 و2016 و2017 و2018”.

وتعرض الحكم المجري “فيكتور كاساي” للعديد من الانتقادات في أبريل 2017 بسبب قراراته المثيرة للجدل أثناء مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 2/4 بعد طرد لاعب الوسط التشيلي “أرتورو فيدال”.

وفي ربع نهائي نسخة 2018 من دوري الأبطال، انتصر ريال مدريد على يوفنتوس بفارق هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 93 حصل عليها فاسكيز ونفذها رونالدو، ليطيح بالسيدة العجوز بعد أقل من سنة من هزيمة بطل إيطاليا أمام الملكي في النهائي بنتيجة 1/4.

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وقال مهدي بن عطية لصحيفة إل موندو ديبورتيفو اليوم الاربعاء “ريال مدريد مدعوم في البطولات الأوروبية، نحن نعلم ما الذي يحدث في دوري أبطال أوروبا عندما تلعب ضد مدريد”.

وأضاف “لم أنس بعد ما حدث عندما تم احتساب ركلة جزاء مضحكة لفاسكيز ضد يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018”.

وكان يوفنتوس قد مُني بهزيمة كارثية على ملعبه “آليانز ستاديوم” بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع النهائي أمام ريال مدريد، واستطاع التعويض في لقاء الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو بتسجيل 3 أهداف متتالية.

لكن الحكم الإنجليزي الشاب مايكل أوليفر فاجأ الجميع في الدقيقة الأخيرة، قبل تحول المباراة لأشواط إضافية، وقرر احتساب ركلة جزاء بحجة تعرض فاسكيز للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليسجل كريستيانو رونالدو منها هدف الصعود لمواجهة بايرن ميونخ في المربع الذهبي.