فابريجاس: برشلونة أحق من ريال مدريد بلقب الليجا

أكد قائد وسط نادي موناكو الفرنسي “سيسك فابريجاس” على أحقية برشلونة بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، إذا ما تقرر إلغاء الدوري بسبب صعوبة السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

تصريح فابريجاس

وقال سيسك فابريجاس في رده على حارس مرمى ريال مدريد “تيبو كورتوا” إن كل شخص من حقه الإدلاء برأيه في هذه القضية الشائكة، لكن البرسا يبقى الفريق الأحق بصفته متصدر جدول ترتيب الليجا.

وأضاف لاعب آرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق “كل شخص يحق له أن يقول ما يشاء، لكن أعتقد أنه في حال لم يُستأنف الدوري الاسباني هذا الموسم فالأحق بالتتويج باللقب هو برشلونة، هذا أمر بديهي فهو المتصدر”.

ويتصدر برشلونة برصيد 58 نقطة بعد مرور 27 جولة، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56، ويتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 47 ويتبعه خيتافي في المركز الرابع برصيد 46 نفس رصيد ريال سوسيداد الخامس.