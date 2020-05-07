رياضة | فايلر يوافق على الحصول على نجم مازيمبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يوافق على الحصول على نجم مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي منح جهاز كرة القدم في النادي الضوء الأخضر من أجل الحصول على خدمات الكونغولي جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي الكونغولي.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي مهتم فعلاً بالحصول على خدمات نجم مازيمبي ولكن يتبقى العائق الوحيد وهو عدم حسم اللاعب لموقفه حتى الآن، حيث يفضل الاحتراف في أوروبا عن التواجد في الدوريات العربية.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه في الوقت نفسه تخوض إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء مفاوضات مكثفة مع اللاعب ووكيل أعماله من أجل إقناعه بخطوة ارتداء القميص الأحمر ومحاولة إغراء اللاعب من الناحية المادية.

وذكرت التقارير الصحفية أن الأهلي يرفض تقديم عرض رسمي لإدارة مازيمبي قبل الحصول على رغبة موليكا بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء.