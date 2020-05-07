رياضة | هولندا تعطي الإشارة لعودة الأنشطة الرياضية في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر هولندا تعطي الإشارة لعودة الأنشطة الرياضية في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأربعاء، أنه يمكن لكافة المنافسات الرياضية استئناف نشاطها في البلاد في الأول من سبتمبر المقبل، بعد التوقف الذي دام لأشهر، نتيجة تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم.

ونوه رئيس الوزراء الهولندي، أن الجولف الترفيهي والتنس يمكنهما العودة يوم الإثنين المقبل، ولكن الأندية ستبقى مغلقة، في خطوة لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

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وحظرت هولندا كافة الأحداث الرياضية حتى 31 أغسطس المقبل، وإعلان اليوم فتح الباب أمام العديد من الألعاب لبدء التخطيط لاستئناف نشاطها خلال ما يزيد بقليل عن ثلاثة شهور.

ويتضمن هذا الإعلان الدوري الهولندي لكرة القدم الذي يمكنه الآن التطلع للموسم المقبل عقب إلغاء موسم 2019-2020 بالفعل في 24 أبريل الماضي.

وردت اللجنة الأولمبية الهولندية على إعلان روته قائلة: "تشير هذه الخطوات إلى عودة المجتمع دون هيمنة الفيروس عليه وتعطي هولندا والرياضة الأمل".

