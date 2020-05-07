رياضة | تعرف على سيناريوهات عودة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على سيناريوهات عودة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اليوم الأربعاء، أنه من الصعب تحديد موعد استئناف منافسات الدوري الإيطالي في كرة القدم، في الوقت الحالي، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار أن إيطاليا تعتزم القضاء على فيروس كورونا الذي حصد أعلى الأرقام عالميًا في الأرواح، وعدد الإصابات، وشلّ حركة التنقلات في البلاد.

وقال سبادافورا مجيبًا على أسئلة البرلمان الإيطالي: "نأمل جميعاً في التمكن من استئناف منافسات البطولة بانتظام، لكن في الوقت نفسه من المستحيل اليوم تحديد موعد معين".

وأضاف: "يجب أن ننتظر بيانات عن تطور العدوى في الأسبوعين المقبلين، فالبلاد بدأت منذ يومين فقط المرحلة التدريجية من تخفيف الحجر الصحي، عندها فقط تستطيع الحكومة أن تقرر".

وتوقف النشاط الكروي في إيطاليا منذ 10 مارسا الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 29 ألف شخص في البلاد حتى الآن.

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وتم السماح للاعبين بالعودة إلى التدريبات الفردية في المراكز الرياضية لفرقهم هذا الأسبوع، ولكن يتعين عليهم الانتظار حتى 18 مايو لنيل الضوء الأخضر للقيام بالتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غداً الخميس، باللجنة التقنية العلمية التقنية التابعة للحكومة لمناقشة البروتوكول الطبي للتدريبات الجماعية، علماً بأن الاتحاد أرجأ اجتماعاً له كان مقرراً الجمعة، للبحث في سبل استكمال الدوري، في انتظار الحصول على معلومات إضافية من الخبراء في المجال الصحي.

وأوضح سبادافورا: "نأمل أن تعطي الجلسة الضوء الأخضر لخوض الحصص التدريبية الجماعية، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أن كرة القدم لا تسمح بمسافات الأمان أو استخدام معدات الحماية الشخصية" مثل الكمامات.

ورأى الوزير أن الضغط لاستئناف كرة القدم "غير مفهوم تماماً في نظر ملايين الإيطاليين القلقين على صحتهم وعملهم"، متابعاً: "تحديد موعد استئناف البطولة الآن يتناقض مع الحاجة إلى تحديد الخطوات بناءً على نتائج البيانات (تطور العدوى)".

وأضاف: "أذكركم أن التواريخ الأكيدة في الوقت الحالي، هي تلك المتعلقة بالبلدان التي قررت التوقف النهائي لبطولاتها".

وأوقفت كل من فرنسا وهولندا نهائياً بطولاتها، فيما منعت الحكومة البلجيكية إقامة أي نشاط رياضي حتى 31 يوليو .

