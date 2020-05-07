رياضة | صراع الكبار على ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع الكبار على ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يراهن على ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، وأن مسؤولي الفريق متأكد بنسبة كبيرة على رغبة مارتينيز في الانضمام لصفوفه.

وأوضح تقرير صحفي إسباني، عن موقف برشلونة من اقتحام باريس سان جيرمان لصفقة المهاجم الأرجنتيني، وإن مسؤولي برشلونة يدركون صعوبة التحكم في عروض سان جيرمان، نظرًا للقوة المالية الهائلة للنادي الفرنسي، الذي يقدمها في عروضه للاعب.

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وكشفت تقارير موازية، أن سان جيرمان يسعى للتعاقد مع لاوتارو لخلافة إدينسون كافاني، القريب من مغادرة "حديقة الأمراء"، في الفترة المقبلة.

كما أوضحت أن برشلونة يدرك اقتناع لاوتارو بانضمامه للفريق الكتالوني، لذلك يعمل اللاعب الأرجنتيني على تخليص نفسه من إنتر، للانتقال إلى "كامب نو" خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز انضم إلى إنتر ميلان في 4 يوليو في 2018، في صفقة قدرت بـ 22.7 مليون يورو، ووقع عقدًا مدته 5 سنوات، قادمًا من راسينج كلوب الأرجنتيني.



