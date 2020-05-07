رياضة | لجنة الحكام تصرف 2 مليون جنية لـ13 منطقة.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر لجنة الحكام تصرف 2 مليون جنية لـ13 منطقة.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة، وجيه أحمد، ودكتور عزب حجاج، مدير إدارة الحكام، بصرف 2 مليون جنية، منهم مليون جنية نقديا، لحكام الدوري الممتاز، والقسم الثاني، والكرة النسائية، ومثلها شيكات، عن القسم الثالث، لعدد 13 منطقة على مستوى الجمهورية.

وتواجد مندوبي،كل لجنة فرعية بالجبلاية، لإستلام المبالغ المستحقة حسب عدد المباريات، التي أدراها الحكام.

وشملت المناطق التي حصلت على المبالغ والشيكات 13 منطقة وهم، مطروح، اسكندرية، البحيرة، الغربية، بني سويف، المنيا، قنا، اسيوط، السويس، اسوان، الاقصر، شمال سيناء، الاسماعيلية.

وكانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قد أعلنت مؤخرا صرف جميع مستحقات الحكام بجميع الأقسام، ويتولى رئاسة لجنة الحكام، وجيه أحمد، ودكتور عزب حجاج، مدير إدارة الحكام.