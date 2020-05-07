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رياضة | نجم منتخب تونس يتعافي من كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب تونس يتعافي من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن  صالح الماجري نجم المنتخب التونسي لكرة السلة والمحترف بنادي الإسباني اتعافيه من .

وكشف الماجري عن شفائه من الفيروس بعد ساعات فقط من انتشار خبر إصابته في وسائل الإعلام التونسية.

وكتب الماجري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك نشرتها اليوم وكالة الأنباء التونسية: "أشكر الجميع ممن شعروا بالصدمة لأجلي وأرسلوا لي رسائل قصيرة ولكن أنا الآن بخير".

وأضاف الماجري: "ليس لدي أي إصابة، صحيح كنت التقطت الفيروس وشفيت منه منذ أكثر من شهرين، أتمنى أن يكون الجميع بخير".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن تقارير إسبانية أن الماجري كان تلقى العدوى بالفيروس من أحد زملائه في الفريق أو خلال مقابلة مع نادي أمبوريو أرماني الإيطالي بمدينة ميلانو الإيطالي في 3 مارس (آذار) الماضي ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة.

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