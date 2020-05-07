رياضة | نجم منتخب تونس يتعافي من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب تونس يتعافي من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صالح الماجري نجم المنتخب التونسي لكرة السلة والمحترف بنادي ريال مدريد الإسباني اتعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكشف الماجري عن شفائه من الفيروس بعد ساعات فقط من انتشار خبر إصابته في وسائل الإعلام التونسية.

وكتب الماجري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك نشرتها اليوم وكالة الأنباء التونسية: "أشكر الجميع ممن شعروا بالصدمة لأجلي وأرسلوا لي رسائل قصيرة ولكن أنا الآن بخير".

وأضاف الماجري: "ليس لدي أي إصابة، صحيح كنت التقطت الفيروس وشفيت منه منذ أكثر من شهرين، أتمنى أن يكون الجميع بخير".