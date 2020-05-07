رياضة | الأهلي يؤيد استكمال منافسات الدوري المؤجلة في ظل كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يؤيد استكمال منافسات الدوري المؤجلة في ظل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بتأيده استكمال كنافسات الدوري المصري مرة أخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال مرتجي عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة المصرية: "نعم لعودة الدوري، لابد أن نتعايش مع كورونا باحتياطات معينة، هذا رأيي ورأي مجلس الإدارة، نحن في محنة ومشكلة، ولكن لابد أن نتكاتف لحل المشكلة، لن نموت".

وأضاف مرتجي: "المحزن أن بعض الأندية تطالب بإلغاء الدوري، لا أعلم هل رغبة منها لمصلحة البلد أم مصالح شخصية لتفادي الهبوط أم أنها غير قادرة على أن تكون رقم 1، لا أقول ذلك لأن الأهلي يتفوق بفارق كبير من النقاط".

وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي أنه "يتبقى 17 مباراة يمكن أن تنتهي في شهرين إذا بدأنا منتصف يونيو، وننهي في سبتمبر وراحة أسبوع قبل الموسم الجديد".

Advertisements

وأكد خالد مرتجي في حديثه على ضرورة أن تعود الحياة لطبيعتها ولكن بضوابط، ومراعاة إجراءات الحجر الصحي، قائلاً نحن لن نخترع الذرة، بل نراقب ما يحدث في العالم بألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وسويسرا.

وأكمل مرتجي: "أننا على يقين أن الدولة تميل للتعايش مع الوباء، لأن البقاء في المنزل يؤدي للاكتئاب وخسائر اقتصادية، لابد من التفكير والتوازن بين صحة الناس ومراعاة مصالح الجميع، فما ذنب العمال والموظفين وسط هذه الأزمة".

وأوضح مرتجي موقف الأهلي إذا تم إلغاء الموسم الكروي الحالي، ما إن رأت الدولة أن هذه الإجراء هو المناسب في الوقت الحالي، وقال "بالتأكيد هناك خطة بديلة، لا يمكن أن نعترض إذا قررت الدولة فهي بمثابة ولي الأمر، وبالطبع يجب أن يتوج الأهلي بلقب الدوري مثلما حدث مع باريس سان جيرمان في فرنسا".



