رياضة | شطة لـ"الخليج 365 الرياضي": أؤيد استمرار الدوري المصري مهما كانت الظروف سيئة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر شطة لـ"الخليج 365 الرياضي": أؤيد استمرار الدوري المصري مهما كانت الظروف سيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد المنعم شطة نجم النادي الأهلي السابق موقفه من استمرار الدوري المصري الممتاز أو إلغاءه في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة كبيرة بين معظم الأندية لإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم وعدم احتساب نتائجها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد المنعم شطة في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365 الرياضي" متحدثا عن أزمة الدوري: "لابد أن يعود الدوري الفترة المقبلة مهما كانت الظروف سيئة".

وتابع: "ما الصعوبة في أن يعود الدوري مرة أخرى مع أخذ كل الإجراءات الوقائية والقانونية وفحص كل اللاعبين والحكام والأجهزة الفنية".

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وتساءل شطة قائلا: "ما الذي سيكون أصعب عودة الدوري أم إلغائه بشكل نهائي وتحمل خسائر 50% من عقود الرعاية بالإضافة إلى الأندية التي دفعت قيمة عقد سنة كاملة إلى لاعبيها؟".

وأضاف: "من الممكن أن نقوم بإلغاء أو تجميد دوري الدرجة الثانية والثالثة ولكن يجب أن نستكمل الممتاز بأي شكل ونستغل عدم وجود ألعاب أولمبية أو تصفيات أمم إفريقيا وذلك أفضل من أن يتم استبعاد الزمالك والأهلي من دوري الأبطال هذا الموسم في حالة الإلغاء".

وواصل: "كيف تكون القيادات السياسية في مصر قادرة على تأمين وسائل المواصلات والمترو الذي به ملايين ولا تكون قادرة على تأمين ملعب مباراة به بعض اللاعبين والحكام حتى لو وصل عددهم إلى 50 فرد".

وأنهى شطة حديثه قائلا: "لن تكلف عودة الدوري الدولة أو الاتحاد أي شيء فيجب أن يتكفل كل نادي بفحوصات لاعبيه وحمايتهم وأماكن إقامتهم لذلك يجب عودة الدوري وإنهائه في شهرين على أقصى تقدير".