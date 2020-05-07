رياضة | يرشلونة يتفاوض لضم صانع ألعاب لوكوموتيف موسكو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر يرشلونة يتفاوض لضم صانع ألعاب لوكوموتيف موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن برشلونة يتفاوض لضم نجم لوكوموتيف موسكو خلال الفترة القادمة.

وأكد تقرير صحفي إيطالي، أن إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، يتفاوض مع لوكوموتيف موسكو للتعاقد مع نجمه أليكسي ميرانشوك، حيث يمتد عقده مع لوكوموتيف حتى صيف 2021، وخاصة أنه لا يرغب في التجديد لفريقه مرة أخرى.

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وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن برشلونة يحاول استغلال الوضع التعاقدي لميرانشوك للحصول على خدماته الفنية، حيث سيضطر لوكوموتيف لبيعه هذا الصيف، بدلًا خسارته مجانًا مع نهاية عقده.

وتجدر الإشارة أن ميرانشوك، شارك في 24 مباراة بقميص لوكوموتيف موسكو هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 5.

وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أن ميرانشوك صاحب الـ 24 عامًا، على مرمى بصر يوفنتوس الإيطالي، حيث تواصل معه مسؤولو البيانكونيري، قبل عدة أشهر، لبحث إمكانية التعاقد معه من عدمه.

