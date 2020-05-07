الامارات | الاتحاد العربي للشطرنج يستكمل بطولات 2020 عبر «أون لاين»

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للشطرنج يستكمل بطولات 2020 عبر «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج خلال اجتماعها العادي، أول من أمس، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، استكمال البطولات العربية خلال عام 2020، عبر «أون لاين»، بسبب فيروس كورونا، وتكليف اللجنة الفنية لتحديد مواعيد جميع البطولات بحيث لا تتعارض مع البطولات الدولية والقارية.

كما تم تكليف اللجنة بالبدء في تنظيم بطولة المنتخبات العربية «عن بُعد» واعداد اللوائح الخاصة بها وتعميمها على الاتحادات العربية، واقتراح الجوائز الخاصة بكل بطولة.

وانعقدت اللجنة «عن بُعد»، بحضور الامين العام، حسين خلفان الشامسي، والنائب الأول للرئيس سامي سفاريني (الاردن) والنائب الثاني مصطفى امزال (المغرب)، والأعضاء، ظافر مظلوم (العراق)، والشاذلي الرحماني، (تونس) وخالد هيجاوي، (فلسطين) وفايز الشمري (الكويت) والامين العام المساعد، رجائي نعمان السوسي، ومسؤول الاعلام أديب زهراوي.

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=وأكد حسين الشامسي في بيان صحافي: «تم الاطلاع على التقرير الفني عن نتائج البطولة العربية للمدن، وكذلك للأندية، اللتين تم تنظيمهما في تونس خلال الفترة من الثالث حتى 12 مارس الماضي، اذ اشادت اللجنة بنجاح الجامعة التونسية للشطرنج في تنظيم البطولتين».

وأضاف «تقدمت اللجنة التنفيذية، بالشكر للاتحاد الدولي لاعتماده حصول اللاعب التونسي أمير زعيبي على لقب استاذ دولي كبير G، والجزائرية أمينة مزيود على لقب استاذة دولية كبيرة WGM، فيما حصل اللاعب الاردني سمير منصور على لقب أستاذ دولي IM».

وأكمل: «تقرر تكليف رئيس اللجنة الفنية لاختيار عدد من اللاعبين العرب بالتنسيق مع اتحاداتهم للمشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها نادي الشارقة للشطرنج عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، والتواصل مع مدربي النادي لدمج هؤلاء اللاعبين ضمن البرامج التدريبية للنادي».

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