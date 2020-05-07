الامارات | سالم ربيع: إلغاء الموسم أفضل من استكماله.. الأولوية للمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم ربيع: إلغاء الموسم أفضل من استكماله.. الأولوية للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد مدرب نادي العربي السابق ولاعب الجيل الذهبي، سالم ربيع، على ضرورة إلغاء منافسات الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، لأن ذلك سيعود بفائدة أكبر على الكرة الاماراتية بدلاً من استكمال النشاط في أغسطس المقبل.

وقال ربيع لـ«الإمارات اليوم»: «إن الأولوية يجب ان تكون في الوقت الحاضر للمنتخب الوطني الذي يترقب خوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، وكأس العالم 2022»، مشيراً إلى أن «الأبيض بحاجة إلى كل أنواع الدعم، لذا يجب التقاط الانفاس والتفكير بمستقبل الموسم المقبل، واخذ وقت كافٍ للتخطيط له والحفاظ على الميزانية المالية دون ضغوط، تعتبر مكاسب مهمة من الغاء الدوري».

وأضاف: «نحتاج في الوقت الحاضر الى برمجة نشاطاتنا الكروية المقبلة مع برامج الاتحادين القاري والدولي، ونواكبها بكونها المقياس المتبع اقليمياً وعالمياً، وأن نكون واقعيين بحيث نغلّب المصلحة العامة للكرة الإماراتية على غيرها».

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