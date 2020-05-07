الامارات | شيوتاني يفتح أكاديميته التدريبية مجاناً خلال «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن شيوتاني يفتح أكاديميته التدريبية مجاناً خلال «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب فريق العين، الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني، عن توفير أكاديميته الخاصة بتعليم كرة القدم، ومقرها اليابان، دروساً تدريبية مجانية عبر تطبيق «زووم» لمساعدة الناس على التدريبات في المنزل احترازياً من وباء كورونا.

وقال شيوتاني في «تغريدة» على حسابه الشخصي في «تويتر»: «فرصة رائعة.. فلنتدرب مع الاخرين غير المقيدين في الأكاديمية، دعونا نتحدث عن كرة القدم وعن التدريبات، أنا في انتظاركم».

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