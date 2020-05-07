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الامارات | تراشق تصريحات بين برشلونة ومدريد أبرزها من «السجين»

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت الأجواء المضطربة لتغلف أجواء الغريمين برشلونة وريال مدريد، مع تراشق لاعبين ومدربين ومسؤولين داخل الناديين تصريحات إعلامية أثارت الجدل، وأججت الخلافات بينهما على الرغم من الحجر الصحي المفروض في إسبانيا تزامناً مع جائحة (كوفيد 19) المتفشية في البلاد.

وعلى الرغم من توقف المنافسة القوية بين الفريقين على قمة «الليغا» في الموسم الحالي، وتجمدها عند فارق النقطتين لمصلحة ورفاقه، فإن المواجهات لم تتوقف خارج الملعب، وكانت الشرارة الأولى من جانب برشلونة عندما احتفل موقعه الرسمي بذكرى الفوز التاريخي على الريال، بنتيجة مذلة 6-2، في «سانتياغو برنابيو» قبل 11 عاماً، في الثاني من مايو 2009.

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وتواصلت بتصريح خطير من رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل باتهامه رئيس فلورنتينو بيريز بالتسبب في سجنه قبل سنوات، فيما انتهت بتصريحات لحارس مرمى الريال، البلجيكي تيبو كورتوا حين صنف فريقه في الموسم الحالي الأفضل ويستحق اللقب وليس برشلونة «المتصدر» في حال إلغاء الدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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