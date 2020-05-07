الامارات | بايرن ميونيخ يتفق مع سانيه بانتظار موافقة «سيتي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يتفق مع سانيه بانتظار موافقة «سيتي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى اتفاق مع لوروا سانيه مهاجم مانشستر سيتي للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل، ولم يتبقَّ سوى الاتفاق مع حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على قيمة الصفقة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية أمس.

وحفلت وسائل الإعلام الألمانية منذ أشهر بتقارير عن رغبة متبادلة بين بايرن بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية، وسانيه، بإبرام هذا الانتقال.

وذكرت مجلة «سبورت بيلد» الأسبوعية أن بايرن عرض على سيتي مبلغ 40 مليون يورو للحصول على خدمات الدولي الألماني (24 عاماً)، واقترح على اللاعب عقداً لخمس سنوات.

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وانضم سانيه إلى سيتي عام 2016 آتياً من شالكه، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 37 مليون جنيه إسترليني (42.5 مليون يورو).

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مليون يورو عرضها بايرن ميونيخ على مانشستر سيتي للحصول على سانيه.

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