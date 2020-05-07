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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد موعد عودة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
حددت رابطة كرة القدم الألمانية موعد عودة مسابقتي البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية بعد حصولها على الضوء الأخضر من السلطات الحكومية. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل قد أعلنت في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، الموافقة على عودة النشاط الكروي في النصف الثاني من مايو/آيار الجاري. وبحسب موقع "سبورت1" وشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن رابطة الكرة الألمانية أبلغت الأندية الـ36 المشاركة في البوندسليجا والدرجة الثانية بالموعد المنتظر لاستكمال الموسم.
واختارت الرابطة يوم 15 مايو كموعد نهائي لاستئناف النشاط، لتعود البوندسليجا إلى الحياة من جديد بعد فترة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأكدت الرابطة تلك التقارير في ردها على كافة وسائل الإعلام، مشيرة إلى اتخاذها قرارًا بالفعل بعودة النشاط يوم 15 من الشهر الجاري.
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