شكرا لقرائتكم أسامة خليل: الأهلي يرغب في استكمال الدوري لاقترابه من حسم اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي لديه رغبة قوية في إستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم لإقترابه من حسم اللقب.
وأشار نجم الإسماعيلي السابق في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأهلي يضغط بقوة لعودة الدوري وإستكماله لتصدره المسابقة وحسمها بنسبة كبيرة خاصة وأن أقرب مُنافسيه "يبتعد عنه بفارق 16 نقطة .
وأضاف خليل، أنه يُفضل إتخاذ قرار بعدم إستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم وبداية موسم جديد مع إعلان أن الأهلي بطل الدوري هذه النسخة .
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