شكرا لقرائتكم أسامة خليل: الأهلي يرغب في استكمال الدوري لاقترابه من حسم اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي لديه رغبة قوية في إستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم لإقترابه من حسم اللقب.

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وأشار نجم الإسماعيلي السابق في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأهلي يضغط بقوة لعودة الدوري وإستكماله لتصدره المسابقة وحسمها بنسبة كبيرة خاصة وأن أقرب مُنافسيه "يبتعد عنه بفارق 16 نقطة .

وأضاف خليل، أنه يُفضل إتخاذ قرار بعدم إستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم وبداية موسم جديد مع إعلان أن الأهلي بطل الدوري هذه النسخة .