شكرا لقرائتكم أبو ريدة: إقامة كأس مصر أسهل من استكمال الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق إن إقامة كأس مص ر سيكون أسهل من استكمال الدورى المصرى المتوقف حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.

أضاف أبو ريدة في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى سيف زاهر :" تنفيذ بند الـ8 سنوات بأثر رجعي قد يكون سابقة أولى في تاريخه

تابع "الموعد المفترض أن تقام به الجمعية العمومية من أجل مناقشة اللائحة سيكون في شهر يوليو القادم، ونحن في انتظار ما سيدحث وإن كانت الجمعية العمومية ستقام."

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وواصل : "الطبيعي أن تكون الانتخابات في أغسطس القادم أو على أقصى تقدير في سبتمبر المقبل، ونحن في انتظار إن كانت هناك موافقة على وجود تجمعات في الفترة المقبلة."

وأكمل: "هناك تقدير على مستوى العالم بشأن الموقف الجاري، وإمكانية التأجيل واردة لكن أعتقد أن الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة سوف تقام في العام الجاري ولن تتأجل للعام المقبل."