شكرا لقرائتكم أوميد أوكرى: شخصية الأهلى تدفعنى لتفضيله عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد أوميد أوكرى لاعب أسوان بشخصية النادى الأهلى مؤكدا أنه يتعامل باحترافية كبيرة مع لاعبيه الأمر الذى يدفعه لتفضيله عن الزمالك إذا ما عرض عليه القطبين.
أضاف أوكرى في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى سيف زاهر :" لو عرض عليا الأهلى والزمالك سأختار الأهلى لأنه لديه شخصية مميزة ويؤدى بنفس المستوى ولديهم احترافية كبيرة فهم فريق متكامل ".
ورد أوكرى على سؤال أفضل المدربين اللذين تدرب تحت قيادتهم قائلا :" مختار مختار أفضل مدرب ولا أخشى أي لاعب في الدورى المصرى".
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