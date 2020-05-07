شكرا لقرائتكم أسامة خليل يوضح أسباب فشل الإسماعيلي فى تحقيق البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، إن أزمة النادي دائماً تتمثل في عدم إختيار اللاعبين والمدربين ذو الإمكانيات الفنية العالية التي تُضيف للفريق .

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وأضاف خليل في تصريحات تليفزيونية، أنه لابد وأن تخوض إدارة الإسماعيلي في التعاقدات القوية سواء مع اللاعبين أو المدربين وعدم الإعتماد الكُلي على قطاع الناشئين من أجل عودة المنافسة على جميع البطولات.

وتابع أن الفريق دائماً ما يتخلى عن نجومه لصالح الأهلي والزمالك وعدم إيجاد البديل المناسب الذي يُمثل إضافة للفريق ويساعد على تحقيق البطولات .