شكرا لقرائتكم أسامة خليل يُفجر مفجأة عن أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة خليل نجم المنتخب الوطني السابق أن محمد صلاح يُعد أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية متفوقاً على الخطيب وحسن شحاتة .

Advertisements

وأضاف خليل في تصريحات تلفزيونية أن صلاح حقق ما لم يحققه أي لاعب مصري بتواجده ضمن الأفضل في افريقيا عاميين متتاليين وترشيحه لأفضل لاعب في العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.

وتابع صلاح حقق تاريخ كبير في أقوى دوريات العالم ووصل إلى مستوى مميز جداً ولازال أمامه الكثير ليقدمه ومن الصعب وضعه في منافسة مع أي لاعب آخر حول لقب أفضل لاعب في تاريخ مصر.