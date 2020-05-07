شكرا لقرائتكم أسامة خليل: علي أبو جريشة أيقونة نادي الإسماعيلي في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، إن علي أبو جريشة يُعد أيقونة النادي على مدار تاريخه نظراً لما حققه من بطولات وخاصة البطولة الإفريقية.
وأضاف خليل في تصريحات تلفزيونية، أن أبو جريشة له تاريخ كبير مع الإسماعيلي وأضاف الكثير والكثير للنادي أثناء تواجده وهو أيقونة النادي على مدار تاريخه لما حققه من بطولات .
وتابع خليل، "علي أبو جريشة كان له تأثير قوي على اللاعبين في ذلك الوقت نظراً لما يمتلكه من خبرات كبير وساعد الكثير على الإنضباط داخل الملعب" .
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