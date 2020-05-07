شكرا لقرائتكم أسامة خليل: علي أبو جريشة أيقونة نادي الإسماعيلي في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، إن علي أبو جريشة يُعد أيقونة النادي على مدار تاريخه نظراً لما حققه من بطولات وخاصة البطولة الإفريقية.

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وأضاف خليل في تصريحات تلفزيونية، أن أبو جريشة له تاريخ كبير مع الإسماعيلي وأضاف الكثير والكثير للنادي أثناء تواجده وهو أيقونة النادي على مدار تاريخه لما حققه من بطولات .

وتابع خليل، "علي أبو جريشة كان له تأثير قوي على اللاعبين في ذلك الوقت نظراً لما يمتلكه من خبرات كبير وساعد الكثير على الإنضباط داخل الملعب" .