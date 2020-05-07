شكرا لقرائتكم محمود البدري: الأهلي استفسر من مختار مختار عن سلوكياتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمود البدري مدافع الانتاج الحربي حقيقة تجديد عقده مع الفريق العسكري قائلا: "تجديد تعاقدي مع الإنتاج الحربي وارد ولكن المفاوضات في الفترة الحالية بيني وبين الأهلي مستمرة".
وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء": الزمالك فاوض مسئولي الإنتاج الحربي، ولكن لم يتحدث معي أحد من القلعة البيضاء.
وقال مدافع الانتاج إن الأهلي تحدث مع مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي لكي يعرف ما هو سلوكي خارج الملعب، لأن الاحمر يهتم بهذا الأمر.
وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
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