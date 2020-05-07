شكرا لقرائتكم أسامة خليل يكشف الموقف الوحيد لبيع الإسماعيلي "باهر المحمدي" للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة خليل نجم المنتخب الوطني السابق أنه يرفض تماماً بيع فريق الإسماعيلي اللاعب باهر المحمد للأهلي هذا الموسم دون العثور على بديل.

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وأضاف خليل في تصريحات تلفزيونية أن الإسماعيلي لابد وأن يُحافظ على نجومه من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات خاصة وأنه يستغنى عن نجومه خلال السنوات الماضية ولا يجد البديل المناسب من أجل الصراع على تحقيق البطولات.

وتابع إذا قرر الإسماعيلي بيع باهر المحمدي للأهلي لابد وأن يكون هناك بديل قوي لتعويض رحيل باهر لأنه على مدار السنوات الماضية تخلت الإدارة عن أهم اللاعبين للأندية المنافسة دون العثور على صفقات قوية يستطيع من خلالها تحقيق البطولات.