شكرا لقرائتكم أبو ريدة: انتخابات اتحاد الكرة لن يتم تأجيلها أكثر من شهرين أو ثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه لن يتم تأجيل انتخابات الجبلاية المقبلة، أكثر من ثلاثة أشهر.
أكد أبوريدة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر المذاع على قناة "اون تايم سبورتس":"انتخابات اتحاد الكرة لن يتم تأجيلها أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر"، مضيفا:"ننتظر اقامة انتخابات الجبلاية في شهر اغسطس او سبتمبر القادمين".
وأضاف:"من المفترض ان تقام الجمعية العمومية في شهر يوليو المقبل، لاعتماد لائحة النظام الأساسي".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة: انتخابات اتحاد الكرة لن يتم تأجيلها أكثر من شهرين أو ثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.