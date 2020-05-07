شكرا لقرائتكم أبو ريدة: انتخابات اتحاد الكرة لن يتم تأجيلها أكثر من شهرين أو ثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أنه لن يتم تأجيل انتخابات الجبلاية المقبلة، أكثر من ثلاثة أشهر.

أكد أبوريدة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر المذاع على قناة "اون تايم سبورتس":"انتخابات اتحاد الكرة لن يتم تأجيلها أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر"، مضيفا:"ننتظر اقامة انتخابات الجبلاية في شهر اغسطس او سبتمبر القادمين".

وأضاف:"من المفترض ان تقام الجمعية العمومية في شهر يوليو المقبل، لاعتماد لائحة النظام الأساسي".