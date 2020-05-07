شكرا لقرائتكم أسامة خليل يكشف موقفه من ترشحه لرئاسة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، أنه لم يُفكر مُطلقاً في خوض إنتخابات الإسماعيلي على مقعد منصب الرئيس.

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وأضاف خليل في تصريحات تلفزيونية، أن إنعدام الثقة بين الجماهير والإدارة تمنعي من التواجد ضمن مجلس إدارة النادي خاصة وأنه لا توجد فكر إحترافي مع منظومة مجلس الإدارة .

وتابع أنه لا يوجد هدف مُحدد لمجلس إدارة الإسماعيلي خلال الفترة السابقة مشدداً على أن الهدف العام هو تحقيق المصالح الشخصية وليس المصلحة العامة لإنعدام تواجد التطوير والفكر الإحترافي.