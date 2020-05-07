شكرا لقرائتكم محمود البدري: الأهلي فاوضني في يناير وعقدي ينتهي مع الإنتاج بنهاية هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي بأن عقده مع الفريق العسكري ينتهي بنهاية الموسم الجاري موضحا أنه لا يعلم خطوته المستقبليه حتى الآن.

وأضاف البدري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، اليوم الأربعاء، أن الأهلي فتح خط مفاضوات معه خلال فترة الانتقالات الماضية موضحا أن الأهلي والزمالك فريقان كبيران شرف لأي لاعب الانتقال لهما.

وعن عودة الدوري واستئناف النشاط الرياضي قال البدري أن الأمر لا يرتبط باللاعبين أو المدربين وحدهم، وأنما هناك أكثر من 2000 شخص يرزقون من كرة القدم في كل ناد.

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رحل البدري عن صفوف نادي الزمالك في موسم 2013/2014 إلى الإنتاج الحربي ويعتبر أحد أبناء النادي الأبيض وانضم إلى طلائع الجيش قبل العودة إلى الإنتاج من جديد.

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.