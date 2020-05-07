شكرا لقرائتكم سيف زاهر يكشف عن مرشح جديد لرئاسة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي سيف زاهر، أن محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الآهلي السابق، قرر الترشح لانتخابات الاتحاد المصري المقبلة، على منصب الرئيس.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" على قناة "اون تايم سبورتس":"محمد الغزاوي، قرر رسميا دخول انتخابات اتحاد الكرة المقبلة"، مضيفا:" الغزاوي، لا ينتظر اي أمور تخص اللائحة، خاصة انه اول مرة يترشح لانتخابات الجبلاية".

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وأضاف:"في منصب النائب، استقر محمود الشامي ومصطفى عبده، نجم الأهلي الاسبق على الترشح لهذا المنصب، في حين مازال يدرس أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق الأمر".

وآكد أن البعض ينتظر لائحة النظام الاساسي، لحسم امرهم بشأن دخول انتخابات الجبلاية من عدمه.