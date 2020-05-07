عزوز: استكمال الدوري في أغسطس غير منطقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

أوضح عبد العزيز محمد (عزوز) مدير فريق نادي الشارقة لكرة القدم، أن خطة عودة النشاط الكروي يجب أن توضع وفي الحسبان إعداد المنتخب لباقي مباريات تصفيات كأس العالم 2022، مبيناً أن الأولوية لاستحقاقات المنتخب. وكشف أن استكمال بطولة دوري الخليج العربي في شهر أغسطس المقبل يبدو أمراً صعباً وغير منطقي.

قال ل«الخليج الرياضي»: «أعتقد أن الذين تناولوا أمر عودة النشاط تجاهلوا أمراً مهماً للغاية، وهو مسيرة المنتخب وخططه وبرنامجه الإعدادي واستحقاقاته التي يجب أن تكون هي الأساس، ويجب منحها الأولوية، في كل شيء قبل اتخاذ أي قرر أو طرح أي وجهة نظر من أي رياضي أو محلل أو مراقب».

وأضاف: «يجب أن تبنى عودة النشاط وفقاً لبرمجة المنتخب، ما عدا المنتخب يعتبر أموراً ثانوية؛ لأن المنتخب يحتاج إلى إعداد من نوع خاص، وسيضم ثلاثة لاعبين يشاركون لأول مرة مع الفريق هم تيجالي وكايو وليما، وحتى الآن لم يتم التعاقد مع مدرب، كما أن الموسم القادم سيكون موسماً استثنائياً وسيكون مضغوطاً محلياً ودولياً، فيما يتعلق بأيام الفيفا والتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022. لقد بدأنا التصفيات بشكل غير جيد وعلينا تحقيق الفوز في ما تبقى من مباريات، علينا أن نتعامل بواقعية ونظرة طموحة مع مسيرة الأبيض التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وأن نبني على أساسها قرار عودة الدوري، وأن تكون برمجة الموسم قائمة على برامج إعداد المنتخب».

وطالب عزوز بضرورة وضع صحة الجميع في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار، مبيناً أن ممارسة كرة القدم في فترة الصيف أمر صعب لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم: «يتجه حالياً لإجراء خمسة تبديلات في المباراة نسبة لفترة التوقف الطويلة بسبب تفشي فيروس كورونا». وقال: «ممارسة الكرة في أغسطس ويوليو وبداية سبتمبر في منطقتنا بصفة خاصة، أمر صعب وشبه مستحيل، اللاعبون سيعودون إلى التدريبات بعد فترة توقف طويلة ويحتاجون ل45 يوماً للإعداد، وضغط المباريات سيؤثر فيهم، من الصعب إقامة 7 جولات في فترة قصيرة، خاصة أن اللاعبين توقفوا عن اللعب لفترة طويلة».

وتساءل: «كيف نقحم اللاعبين للتنافس وخوض 7 جولات حاسمة للدوري في أجواء تصعب فيها ممارسة الرياضة؟». وتابع: «الأمر ليس سهلاً، 7جولات تعني ربع الموسم إضافة إلى إقامة مباراة الكأس ومباراة السوبر، وبعد ذلك تخضع الأندية لإعداد جديد لاستحقاقات الموسم الجديد 2020-2021، كما ستكمل الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، مباريات الموسم 2020-2021، كل ذلك في فترة قصيرة جداً، أرى أنه سيكون وضعاً صعباً للغاية».

وزاد: «على اتحاد الكرة أن يضع إعداد الأبيض فوق كل الاعتبارات، ويبني خطة العودة بما يتماشى مع مصلحة المنتخب الذي يعتبر الأساس في خطة عمل الاتحاد. رسالتي للاتحاد والقائمين على أمر الكرة بصفة عامة، إذا أردتم وضع المنتخب نصب أعينكم، فلابد من التنازل عن أشياء من الصعب تحقيقها، من الصعب أن ننفذ جميع البرامج في هذا الظرف الصعب، إذا كان الاتحاد يرغب في مواصلة المنتخب لمشواره في التصفيات الآسيوية بطموح بلوغ مونديال 2022، فيجب أن نتنازل عن أشياء. الجميع يرغبون في استكمال الدوري، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار ضرورة الاهتمام بالمنتخب».

وعن أن إلغاء الدوري سيلحق الضرر بفريقين توجا بالسوبر، وكأس الخليج العربي، قال: «ما علاقة الجائحة ببطولتي السوبر وكأس الخليج العربي، فقد انتهت البطولتان وتوج البطلان منذ أشهر قبل الجائحة فكيف يكونا مهددين؟».

وأضاف: «الأندية تحتاج إلى معسكرات إعداد، وسيكون الإعداد داخلياً في ظل عدم تمكن الأندية من التنقل، لا أعتقد أن الأندية ستخاطر بالسفر كما أن بعض الدول ستفتح ملاعبها وفنادقها لاستقبال عشرات الفرق، كما كان يحدث في السابق، باختصار الإلغاء هو الحل، ويصب في مصلحة المنتخب». وتمنى عزوز السلامة للجميع، مؤكداً أن صحة المجتمع خط أحمر فوق كل اعتبار وفوق كل رياضة ومنافسة أو بطولة، وسنلحق بالتنافس في المستقبل.