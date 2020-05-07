ألمانيـا تعطـي الضـوء الأخضـر لعودة «البوندسليجا» خلف أبواب مغلقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجازت الحكومة الألمانية لرابطة الدوري المحلي لكرة القدم، استئناف المباريات من دون جمهور بدءاً من منتصف مايو /‏أيارالحالي،بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد،بحسب ما أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء.

وقالت ميركل «يمكن استئناف البوندسليجا في النصف الثاني من مايو/‏أيار مع احترام القواعد الصحية التي تم التوافق عليها»، وذلك في أعقاب اجتماع مع مسؤولي المقاطعات المحلية ال16.

وبذلك، ستصبح ألمانيا الأولى بين البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، التي تستأنف منافسات اللعبة المتوقفة منذ منتصف مارس/‏آذار الماضي.

كما أعلن الاتحاد الصربي استئناف مباريات البطولة المحلية ومسابقة الكأس بدءاً من 30 مايو/‏أيار،بعد توقفها منذ نحو شهرين.

كما أعلن الاتحاد التركي تحديد 12 يونيو /‏حزيران موعداً لاستئناف مباريات الدوري المحلي.

وغردت بلجيكا خارج السرب الأوروبي،حيث أعلنت الحكومة البلجيكية تعليق منافسات كرة القدم حتى 31 يوليو/‏ تموز، في خطوة يرجح أن تكون حاسمة في قرار إيقاف موسم 2019-2020 نهائياً كما حصل في فرنسا.

وأتى هذا الإعلان عن طريق رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس، في خطوة تلاها تأكيد رابطة الدوري عبر حسابها على «تويتر» أنها ستأخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرارها بشأن ما تبقى من موسم 2019-2020.

وأوضحت الرابطة في بيان مقتضب انها «أخذت علماً بالقرار المتخذ من قبل مجلس الأمن الأعلى (في البلاد)، والذي يلحظ وقف كل منافسات كرة القدم الاحترافية حتى 31 يوليو». وأضافت «ترتيبات ختام موسم 2019-2020 سيتم التعامل معها خلال الجمعية العمومية في 15 مايو».