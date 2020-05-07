عبدالله سالم: يجب إلغاء الموسم دون تتويج

أكد عبدالله سالم، المدير التنفيذي للنادي العربي، أن هناك قناعة كبيرة لدى معظم الإداريين والجمهور بأن دوريي الخليج العربي والأولى يجب أن يتم إلغاؤهما، وقال: «ما المشكلة في إلغاء الدوري، إن كان هناك ضرر يقع على الأندية التي تنافس على الصعود وعلى لقب دوري الخليج العربي، فلا يوجد فريق ضمن الصعود أو التتويج، فهناك مباريات متبقية وكل شيء وراد فيها، وإن كان الحديث عن خسائر مادية، فقرار الإلغاء سيتفهمه الجميع».

وعن تخفيض الرواتب أفاد بأن لاعبي الدرجة الأولى هواة في الأصل على الرغم من أن الأندية توقع معهم عقوداً، لكنها عقود شكلية لأنهم موظفون ويعملون بجهات أخرى، وليسوا متفرغين، وما يحصلون عليه من رواتب أشبه بحافز تدريب.