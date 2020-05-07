«ميركاتو» ثالث عند استئناف الدوري للأجانب فقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم



تخطو رابطة المحترفين خطوات ثابتة في تحضير وإعداد كل ما يتعلق بسيناريو الموسم الحالي 2019-2020 «المعلق» أو حتى بالنسبة إلى الموسم الجديد 2020-2021 الذي لا يزال مصير صافرة بدايته متأثراً بما سيكون عليه مصير الموسم الحالي.

ولعل أكثر ما يعوق رابطة المحترفين يتمثل في نقطتين أساسيتين، تتمثل الأولى في موعد استكمال دوري أبطال آسيا أو في مواعيد التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وهناك مقترحان تجري مناقشتهما في الأوساط القارية؛ الأول إقامة ما تبقى من دوري المجموعات في أغسطس/آب المقبل، وبنظام التجمع سواء في دولتين أو في دولة واحدة تتمتع بوجود ملاعب مكيفة، أما المقترح الثاني، فيتمثل في تأجيل المنافسات القارية إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر، في حال كان من الصعب إقامتها في أغسطس/ آب المقبل.

أما محلياً، وعلى الرغم من القرار الصادر باستئناف النشاط في أغسطس/ آب المقبل؛ لكن السيناريو النهائي أو قطع البازل الأخيرة لم تتحدد حتى الآن، خاصة مع إدراك كل القائمين على اللعبة من اتحاد كرة ورابطة محترفين وأندية أن بداية النشاط لن تكون إلا بموافقة الحكومة والجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات، فهناك رغبة كبيرة بضمان استكمال الموسم، حتى لا تتسبب الأندية بخسائر مادية فادحة، بينما لا يزال «الإلغاء» كخيار وملف فوق الطاولة؛ لكنه رهن للكثير من الأمور والمعطيات التي تستعد لها الرابطة وتعده الخيار الأكثر سوءاً والأكثر مرارة، وإن كان لا بد من التعامل مع إمكانية حدوثه ووضع كل الآليات التي ستطبق وتنفذ عند موعد هذا القرار «المر».

وفي حال اتخاذ قرار باستكمال الموسم، تشير مصادر إلى أن فترة قيد ستفتح أمام الأندية من أجل منحها فرصة التعاقد والقيام بتسجيل لاعبين أجانب جدد، خاصة بعدما قام العديد منها بالاستغناء عن اللاعبين الحاليين؛ بسبب توقف الموسم منذ مارس/ آذار الماضي، وانتهاء عقود العديد منهم.

وسيطلب اتحاد الكرة من الفيفا تطبيق طلب «استثنائي» بفتح باب القيد والتسجيل، ليكون موسم 2019-2020 هو الأول الذي يشهد تطبيق 3 فترات انتقالات وهو ما كان غير ممكن في الظروف الطبيعية.

ويدرك المسؤولون أن الفيفا الذي وافق على قيام الفريق بأكثر من 3 تبديلات في المباراة الواحدة، سيوافق على تطبيق «الميركاتو الثالث» وإن كان سيطبق فقط على اللاعبين الأجانب فقط، بينما سيلتزم اللاعب المواطن مع ناديه السابق على الرغم من انتهاء عقده حتى نهاية الموسم رسمياً.

أما بالنسبة إلى موسم 2020-2021، فهناك ميركاتو صيفي خاص وبخلاف الميركاتو الذي سيطبق ويفتح خلال فترة إنهاء موسم 2019-2020، مما سيتيح للأندية استبدال حتى اللاعبين الجدد في حال لم يكون هناك قناعة بمستوياتهم في المباريات التي لعبت لاستكمال الموسم (على سبيل المثال).