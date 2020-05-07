تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية العربية لمدة عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

خاطبت الأمانة العامة لاتحاد الاتحادات العربية جميع الاتحادات العربية المنضوية تحت لوائها بالقرار الصادر من الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز رئيس المجلس الرياضي العربي، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، ورئيس اتحاد الاتحادات العربية القاضي بتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية لمدة عام، لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقررة في 2021.

وجاء في تعميم الأمانة العامة أنه نظراً لما يعانيه العالم من انتشار فيروس كورونا، والذي أثر في نشاط الحياة في جميع دول العالم، ومنها النشاط الرياضي، وهو ما دعا اللجنة الأولمبية الدولية إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، لتقام في 2021، وحيث إن انتخابات الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية مرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية، وبناء على ما جاء في النظام الأساسي الموحد، والتي تنص على أن مدة دورة اللجنة التنفيذية 4 سنوات تبدأ خلال 6 شهور من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر تأجيل الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية العربية، بما فيها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، واتحاد الاتحادات العربية لمدة عام.