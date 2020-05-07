شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية العربية لمدة عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو
خاطبت الأمانة العامة لاتحاد الاتحادات العربية جميع الاتحادات العربية المنضوية تحت لوائها بالقرار الصادر من الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز رئيس المجلس الرياضي العربي، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، ورئيس اتحاد الاتحادات العربية القاضي بتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية لمدة عام، لتعقد بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقررة في 2021.
وجاء في تعميم الأمانة العامة أنه نظراً لما يعانيه العالم من انتشار فيروس كورونا، والذي أثر في نشاط الحياة في جميع دول العالم، ومنها النشاط الرياضي، وهو ما دعا اللجنة الأولمبية الدولية إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، لتقام في 2021، وحيث إن انتخابات الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية مرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية، وبناء على ما جاء في النظام الأساسي الموحد، والتي تنص على أن مدة دورة اللجنة التنفيذية 4 سنوات تبدأ خلال 6 شهور من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر تأجيل الجمعيات العمومية الانتخابية للاتحادات الرياضية العربية، بما فيها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، واتحاد الاتحادات العربية لمدة عام.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية العربية لمدة عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.