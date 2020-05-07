كورونا يطيح ب10 مليارات يورو من قيمة اللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت بتجميد منافسات كرة القدم في مختلف أنحاء العالم،إلى خفض قد يبلغ 10 مليارات يورو في قيمة لاعبي أبرز عشر بطولات وطنية في أوروبا، بحسب دراسة نشرتها شركة "كاي بي أم جي" للمحاسبة.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى تجميد منافسات اللعبة الشعبية منذ منتصف مارس/آذار الماضي،ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأندية من خسائر مالية ضخمة على صعيد إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني.

وتجد البطولات الوطنية نفسها في مواجهة وضع غير مسبوق تتعامل كل منها معه بطريقة مغايرة: فدول مثل فرنسا وهولندا أنهت الموسم بشكل مبكر،بينما تأمل ألمانيا في معاودة المنافسات في منتصف مايو /أيار الحالي خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، في حين لا تزال دول مثل إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا من دون خريطة طريق واضحة، على رغم أنها تأمل في معاودة المنافسات الشهر المقبل، وإنهاء موسم 2019-2020 للحد من حجم الخسائر المالية.

وسبق لـ"كاي بي أم جي" ان توقعت الشهر الماضي خسارة البطولات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا وألمانيا)ما يصل الى 4 مليارات يورو في حال عدم استكمال الموسم.

وفي تقرير جديد اليوم الأربعاء شمل البطولات الخمس، إضافة الى دوريات أوروبية بارزة هي هولندا وبلجيكا والبرتغال وتركيا والدرجة الأولى في إنجلترا ("تشامبيونشيب")،رجحت شركة المحاسبة انخفاض القيمة الإجمالية للاعبين فيها بنحو 10 مليارات يورو، في حال عدم استكمال موسم 2019-2020.

وأشارت "كاي بي أم جي" إلى ان هذا التقدير يستند إلى "السيناريو الأسوأ"، أي عدم استكمال الموسم.

لكن معاودة المنافسات في غياب الجمهور لن تكون من دون تبعات مالية أيضا، اذ قدرت الشركة أن الخسائر ستصل إلى 6,6 مليارات يورو في حال غياب المشجعين عن مباريات البطولات العشر (في عملية حسابية أجريت قبل إلغاء الدوري في فرنسا وهولندا).

وأوضحت "كاي بي أم جي" في تقريرها:"يظهر تحليلنا الأحدث أن القيمة الإجمالية للاعبين الـ4138 في أكبر عشر بطولات أوروبية، ستنخفض بنحو 10 مليارات يورو، بتراجع نسبته 26,5 بالمئة منذ فبراير/شباط وفق السيناريو الرقم 1"، أي عدم استكمال الموسم.

وأضافت "قيمة اللاعبين ستنخفض بـ6,6 مليارات يورو، أي بتراجع نسبته 17,7 بالمئة، وفق السيناريو الرقم 2"، أي الاستكمال لكن من دون جمهور.

نيمار ومبابي الأغلى وبحسب التقرير، لا يزال نجما خط هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار وزميله كيليان مبابي، أغلى لاعبين في العالم، لكن عدد اللاعبين الذين تتخطى قيمتهم السوقية 100 مليون يورو، سينخفض من 15 قبل أزمة "كوفيد-19"، الى ثمانية في أعقابها، في حال عدم استكمال الموسم.

وأشار التقرير إلى ان القيمة السوقية لنيمار ومبابي انخفضت بنحو 20 بالمئة. وعلى سبيل المثال، تقدّر "كاي بي أم جي" قيمة مبابي حالياً بما بين 177 و188 مليون يورو، مقارنة مع 225 مليوناً في فبراير/شباط الماضي. أما نيمار، فباتت قيمته ما بين 137 و149 مليون يورو، مقارنة مع 175 مليوناً قبل أشهر.

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، فتراجعت قيمته السوقية بنسبة تراوح بين 23,2 و27,5 بالمئة، لتبلغ حالياً ما بين 127 و134 مليون يورو.

وعلى رغم تأكيد الشركة أن أرقامها تبقى نظرية،حذرت من انه "في بعض الحالات،ستنخفض القيمة السوقية للاعبين إلى ما دون قيمتهم في حسابات الأندية، ما سيتسبب بخسائر محاسبية كبيرة تزيد الضغط على الأندية".

ورجحت "كاي بي أم جي" أن تدفع الخسائر المالية الأندية الى تعزيز صفقات "التبادل" أو ضم لاعبين على سبيل الإعارة، بدلاً من انجاز صفقات انتقال كاملة.

وأوضحت "القيود المالية يرجح أن تؤدي الى انخفاض في حجم التبادلات وبدلات الانتقال، وزيادة في عدد صفقات التبادل والإعارة".