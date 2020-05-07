شكرا لقرائتكم خبر عن هوكي الجليد يستأنف نشاطه في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الأيام الأخيرة تحركات واسعة في اتحاد الرياضات الجليدية، لبلورة تصور واقعي "مرن" لعودة النشاط في مسابقات هوكي الجليد واستئناف الأدوار النهائية (خروج المغلوب) من بطولة الدوري للرجال والسيدات، وتم الاتفاق على أن تقام باقي مباريات الدوري خلال الفترة من منتصف أغسطس/آب إلى منتصف سبتمبر/أيلول، ومن بعد ذلك سوف يتم البدء في مسابقات الموسم الجديد مباشرة.

وأكد جمعة الظاهري أمين عام اتحاد الرياضات الجليدية أن الفترة الحالية وحتى موعد عودة النشاط تشهد عملاً دؤوباً "عن بعد" سواء فيما يخص العمل الإداري داخل الاتحاد، أو العمل الفني الخاص بتدريبات المنتخبات المنزلية التي تقام حالياً بشكل يومي للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم لاستئناف النشاط والمشاركات الدولية المقبلة وأبرزها بطولة العالم التي ستقام في لوكسمبورج ابريل/نيسان المقبل.

وقال الظاهري في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام" : تم تجديد عقد أرتيوم سنكفيتش المدير الفني البيلاروسي لمنتخبنا الوطني لمدة عامين، وهو يتابع تدريبات لاعبي المنتخب يوما بيوم، ويضع لهم البرامج، ويقيم أدائهم أولاً بأول، وبالنسبة لبطولة العالم التي كان مقررا لها 17 ابريل الماضي في لوكسمبورج تم تأجيلها للعام المقبل (2021)،وهناك برنامج إعداد متدرج للمنتخب تم اعتماده من قبل المدرب البيلاروسي للاستعداد بأفضل صورة لهذا الحدث العالمي الكبير.

وعن تفاصيل خطة النشاط بعد استئناف المنافسات،قال أمين عام الاتحاد : اعتبارا من منتصف شهر أغسطس سنستأنف مسابقة الدوري للرجال والسيدات، وقد تأهلت لنهائيات دوري الرجال 4 فرق هي "ذيبس" و"ستورمز" و"سكوربين" و"شاهين"، ومن المنتظر أن يلعب صاحب المركز الأول في الأدوار التمهيدية وهو فريق "ذيبس" مع فريق "شاهين" صاحب المركز الرابع مباراتين ذهاب واياب ليتأهل الفائز منهما للنهائي، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثاني ستورمز والثالث سكوربين ليتأهل الفائز منهما للمباراة النهائية.

وقال الظاهري : تم تغيير موعد بطولة صاحب السمو رئيس الدولة الدولية بحيث تقام في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وعن مشروع الصالة الجديدة لهوكي الجليد التي تم تخصيص موقعها في منطقة محمد بن زايد بأبوظبي/قال الظاهري: هناك تنسيق وتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في هذا الملف، وسوف تشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن أخبار سارة، لأننا نحتاج فعلا لصالة جديدة توفر فرص التدريب للأندية والمنتخبات، ويكون بها أيضاً مبنى إداري مميز.