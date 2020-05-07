حسين عبد الغني يعتزل نهاية الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قال قائد أهلي جدة السعودي حسين عبد الغني (43 عاماً) أنه اتخذ قرار الاعتزال في نهاية الموسم الكروي الحالي بعد مسيرة تخطت 25 عاماً في الملاعب.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن عبد الغني عن خططه بعد مشوار كروي بدأ من براعم أهلي جدة ومر بمحطات محلية وداخلية لعب من خلالها لنيوشاتيل السويسري والنصر السعودي (2009-2017) وفيريا البلغاري (2017) وأحد السعودي (2018) قبل أن يعود لناديه الأم الأهلي في يناير/ كاون الثاني 2019.

ورشح عبد الغني زميله في الفريق عبد الفتاح عسيري للاحتراف الخارجي،موضحاً أن اللاعب السعودي يعيبه عدم الإنضباط التكتيكي داخل الملعب ما يعرض مستواه البدني للهبوط.

وكشف اللاعب الذي دافع عن ألوان الأخضر السعودي في جميع الفئات وشارك في ثلاث نهائيات لكأس العالم آخرها في 2006 أنه تلقى عروضاً للعب في بوخارست الروماني (1999) وليل الفرنسي (2003) لكنه فضل الأهلي في ذلك الوقت.

في شأن آخر أوضح حسين عبد الغني الذي يعد من أغنى اللاعبين العرب بالنظر لكونه من رجل الأعمال أيضاً أنه لا يمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يستخدم الواتساب وأنه لا يحمل جوالاً به كاميرا.