«المحترفين» تنظم ورشة عمل إدارة المرافق والأحداث الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الأربعاء، فعاليات ورشة التدريب والتأهيل لمندوبي الأندية حول المحور الثالث من برنامج الإدارة التنفيذية المخصص لإدارة المرافق والأحداث الرياضية، وهي الورشة التي نظمتها رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم لتأهيل القيادات الرياضية المحترفة، عبر تقنيات «التواصل المرئي».

ويأتي هذا البرنامج ضمن مساعي رابطة المحترفين الإماراتية في تأهيل الكوادر العاملة في الأندية المحترفة، والمؤسسات الرياضية، في الدولة، في مختلف المجالات التنظيمية، والإدارية، وتنفيذاً لمبادرة تعزيز ثقافة الاحتراف الرياضي، إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية 2017-2020، حيث حرصت الرابطة بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الكرة، على توفير برنامج متخصص ومتكامل يقدمه خبراء من الدوري الإنجليزي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على رأسهم جايمي لوبيز، مدير العمليات والبث الخارجي لدوري أبطال أوروبا، ومدير فعاليات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

ويعتمد محور إدارة المرافق والأحداث الرياضية على ثلاثة عناصر رئيسية، هي استخدام الملاعب وبرمجة الأحداث، وتنظيم الفعاليات الرياضية، وتقييم الأداء بشكل دقيق، نظراً لما تمثله الملاعب والمرافق من فرص للاستثمار للعديد من الأندية الإماراتية المحترفة. وقد سلط جايمي لوبيز الضوء على الجوانب الأساسية في إدارة الملاعب والأحداث الرياضية، بحيث يتعرف المشاركون إلى نماذج الاستخدام الأمثل للاستادات في أحداث متعددة، تضاف إلى كرة القدم. كذلك تناول هذا المحور أساسيات يوم المباراة من حيث التنسيق مع الجهات المختصة، ثم التخطيط الجيد، والعمليات والخدمات اللوجيستية والتسويقية لتقديم حدث رياضي ناجح.