الاتحاد العربي للشطرنج ينظم جميع بطولات 2020 «أون لاين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج تنظيم كل البطولات العربية «أون لاين»، خلال عام 2020 وتم تكليف اللجنة الفنية لتحديد مواعيد جميع البطولات، بحيث لا تتعارض مع البطولات الدولية، والقارية، والبدء بتنظيم بطولة المنتخبات العربية عن بعد، وإعداد نظام وتعليمات البطولات وتعميمها على الاتحادات العربية واقتراح الجوائز الخاصة بكل بطولة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج، الاثنين، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وبحضور حسين خلفان الشامسي، الأمين العام للاتحاد العربي، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهم سامي سفاريني نائب الرئيس (الأردن)، مصطفى امزال النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي (المغرب)، وأعضاء اللجنة ظافر عبد الامير مظلوم (العراق)، الشاذلي الرحماني (تونس)، خالد عز الدين هيجاوي (فلسطين)، فايز الشمري (الكويت)، ورجائي نعمان السوسي، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي، وأديب زهراوي المسؤول الإعلامي.

وضمن التعاون بين نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والاتحاد العربي، تقرر تكليف رئيس اللجنة الفنية لاختيار عدد من اللاعبين العرب بالتنسيق مع اتحاداتهم للمشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها النادي عن بعد، خلال فترة الحجر الصحي، والتواصل مع مدربي النادي لدمج هؤلاء اللاعبين ضمن البرامج التدريبية للنادي.

وأشاد المجتمعون بتنظيم الجامعة التونسية للشطرنج لبطولتي المدن والأندية خلال الفترة من 3 حتى 12 مارس/ آذار الماضي، واطلعت اللجنة التنفيذية على مخاطبات رئيس الاتحاد العربي لرئيس الاتحاد الدولي والتي تم من خلالها تحقيق حلم اللاعبين العرب باعتماد الألقاب الدولية عند فوزهم في البطولات العربية، حيث يحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول في بطولات العرب للرجال والسيدات على لقب أستاذ دولي كبير، وأستاذة دولية كبيرة، ويحصل الفائز، والفائزة، بالمركز الثاني على لقب أستاذ دولي وأستاذة دولية، وتقدمت اللجنة اللجنة التنفيذية بالشكر للاتحاد الدولي لاعتماده لهذه الألقاب، حيث حصل اللاعب التونسي أمير زعيبي، على لقب أستاذ دولي كبير، وحصلت اللاعبة أمينة مزيود على لقب أستاذة دولية كبيرة، وحصل اللاعب الأردني سمير منصور على لقب أستاذ دولي.