سباح المنتخب والوصل يستفيد من تأجيل الأولمبياد إلى 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

اعتبر سباح المنتخب ونادي الوصل، يوسف المطروشي، الذي يعد أمل سباحة الإمارات الوحيد في التأهل إلى أولمبياد طوكيو، أن فيروس «كورونا - كوفيد 19» الذي يجتاح العالم، وأدى إلى تعليق ممارسة النشاط الرياضي في الإمارات، والعالم، جاء مفيداً بالنسبة إليه حيث منحه فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة في طوكيو، والتي تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب جائحة كورونا، ما أتاح له مواصلة وتكثيف التدريبات ليتسنى له تحقيق رقم التأهل للأولمبياد ( 03. 50 ثانية )، ما أصبح متاحاً في غضون العام، علماً بأن آخر موعد كان محدداً للتأهل قبل تأجيل الدورة نهاية يونيو/ حزيران المقبل، ليمنح التأجيل الرياضيين حول العالم فرصاً أخرى لبلوغ الحدث الكبير.

وقال يوسف الذي أصبح على مشارف الـ17 ربيعاً: كل أزمة لها إيجابيات، وسلبيات، لقد استفدت من تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورنا، وهذا سيساعدني بالتأكيد على التأهل الذي اقتربت منه، فرقمي الشخصي في تخصصي 100 حرة هو 61. 52 ثانية، وحققته في بطولة كأس الإمارات للمجرى الطويل الأخيرة التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي، في دبي، في حين أن رقم التأهيل المطلوب 03. 50 ثانية، وبالتالي أصبح ما يفصلني عن رقم التأهيل أقل من 3 ثوان، وفترة العام كافية جداً بالنسبة إلي لأتمكن من تحقيق حلمي بالتأهل إلى الأولمبياد، وتمثيل بلادي في أكبر حدث رياضي دولي على الإطلاق.

وعن السلبيات قال المطروشي: من دون شك هذا الوباء ألحق ضرراً كبيرا بالرياضة، لأنه أبعد الرياضيين في مختلف الألعاب عن ساحات التنافس، وأماكن التدريب، وأنا لم أخض منافسات في المسبح منذ تعليق النشاط الرياضي في شهر مارس/ آذار، وأصبحت أمنيتي وزملائي في المنتخب، والنادي، العودة من جديد لأجواء المياه حيث التدريبات والبطولات.

وعن حياته اليومية في ظل أزمة كورونا التي تسببت بابتعاده عن السباحة قال: أتدرب عن بعد، مع مدربي الكابتن مروان حافظ، وقد وضع لي برنامجاً تدريبياً أنفذه من خلال التواصل بالفيديو، ويتضمن 7 جرعات أسبوعياً، وفي شهر رمضان الكريم أتدرب مرتين، الأولى قبل الإفطار، والثانية في العاشرة مساء.

وعن الدروس المستفادة قال: تعلمنا من هذه الأزمة كرياضيين، والناس بوجه عام، التعاون، والتكاتف، وتضافر الجهود مع حكومتنا الرشيدة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من أجل عبور هذه الأزمة، كما أن الصبر من أهم الدروس التي تلقيناها في هذه الأجواء، فلم أكن أتخيل أنني سأبتعد عن مزاولة رياضتي التي أعشقها، وأجد نفسي فيها، ولكن يتعين علينا الصبر حتى يزول هذا الوباء، وتعود الحياة إلى طبيعتها.