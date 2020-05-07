محمد رشوان: «الشارقة لرياضات الدفاع» تجربة عالمية لصناعة الأبطال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، لاعب الجودو المصري الأسطوري محمد علي رشوان، أحد أبرز أبطال اللعبة عالمياً، في افتتاح البرنامج الرمضاني الرياضي الذي ينظمه النادي «عن بعد»، ومن خلال المجلس الرمضاني الأول، وتابعه عدد كبير من المتابعين عبر حساب النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد البطل العالمي والأولمبي محمد رشوان، بتجربة دولة الإمارات بإقامة ناد تخصصي في رياضات الدفاع عن النفس في إمارة الشارقة، ووصف التجربة بأنها متفردة وتستحق التقدير، وتمنى أن يكون هنالك أكثر من ناد مثله في العالم، لأهميته في تطوير الرياضة، وقال إنه تمت دعوته لزيارة النادي في أقرب فرصة حتى يقدم خلاصة تجاربه، ومسيرته في رياضة الجودو كلاعب، وحكم دولي، عقب الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

وتقدم أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالشكر والتقدير للشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للدعم والمتابعة المميزة والتي مهدت لنقلة نوعية في ترسيخ الثقافة الرياضية لدى أسرة رياضات الدفاع عن النفس، وأكد أن البرنامج الرمضاني الرياضي سيكون حافلاً بالفقرات التوعوية التي يحتاجها أبناء اللعبة، متمنياً أن يكون المجلس الرمضاني الأول قد قدم فوائد طيبة لأسرة رياضات الدفاع عن النفس، ومنها الجودو، على وجه الخصوص.

وأشاد العويس بالبطل العالمي محمد رشوان، مؤكداً أن أخلاقه الرياضية فاقت ما حققه من إنجازات تستحق كل الإشادة، والتقدير، في عالم الجودو، وغيرها من المجالات، وأثنى على متابعة أعضاء مجلس إدارة النادي، وجهود لجنتي التخطيط الاستراتيجي، والثقافة والإعلام، لإنجاح التجربة.

واعتبر محمد رشوان أن من أساسيات النجاح هو الاستمرار في اللعب، وعدم التوقف مع تقدم العمر، أو التعرض للإصابة، وأنه كلما كبر الهدف المرسوم كلما كان تحقيق الإنجاز ممكناً، ومنها مثلاً تحقيق ميدالية أولمبية، أو التواجد على منصات التتويج في مونديالات أي من البطولات الرياضية، مؤكداً أن التمسك بالروح الرياضية كأسلوب للحياة يجعل من احترام المنافس أولوية قبل النظر إلى الفوز، وهذا ما لمسه في رياضات الدفاع عن النفس، لذلك فهو يوصي المدربين أن يتعاملوا مع اللاعبين واللاعبات بحب وتفان، مؤكداً أن الرياضة تجمع الشعوب وتفتح آفاقاً للتعارف بين اللاعبين، بحيث تسيطر أجواء الأسرة على جميع المنتسبين للنادي.

وسلط محمد رشوان الضوء على الميدالية التي غيرت مجرى حياته في رياضة الجودو، وعن مشاركته في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، وخوضه للمباراة النهائية التي قابل بها البطل الياباني ياسوهيرو يامشيتا، الذي كان يعاني إصابة في قدمه، وكانت فرصة له لينال الميدالية الذهبية التي يحلم بها طوال حياته، لكنه رفض أن يلعب على إصابة منافسه، وتمسك بالقيم الإنسانية، وخسر بشرف، إلا أن هذه الخسارة كانت بمثابة انطلاقته الحقيقية، ومهدت لإشادة العالم بأخلاقه الرياضية، وحصل على ميدالية الروح الرياضية من «اليونيسكو»، وجائزة اللعب النظيف في العالم، وفاز بجائزة ثاني أحسن رياضي في العالم من حيث الأخلاق، وجائزة أخرى قدمتها له فرنسا كما حصل على وسام النيل، وهو أعلى وسام في مصر، تقديراً لأخلاقه، وإنجازاته، ومنحته اليابان وسام الشمس الذهبية، ونال لقب البطل الأسطورة في اليابان كأفضل رياضي في العالم، وتطرق البطل العالمي إلى قصته التي حدثت في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 وخلدت أسطورة محمد علي رشوان في رياضة الجودو، ونوه بأن سجل إنجازاته الأخرى تشير إلى حصوله على 14 ميدالية ذهبية أولمبية، وفاز ببطولة العالم العسكرية ثلاث مرات، وببطولة العالم مرتين، كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 5 مرات.