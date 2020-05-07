مبادرات متنوعة في دبي لتعزيز الصحة البدنية والذهنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد مدينة دبي سلسلة من المبادرات والأنشطة لتمكين أفراد المجتمع في دبي من تجديد نشاطهم وتعزيز صحتهم.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن مجموعة متنوّعة من الفعّاليات الافتراضية المخصصة لجميع أفراد العائلة خلال شهر رمضان، وتشمل هذه الفعّاليات الافتراضية ركوب الدراجات الهوائية والمشي والجري وألعاب الفيديو. وفي إطار حملة "خلك نشيط وخلك سليم"، سيتم توفير الدعم والإرشادات لجميع هذه الفعّاليات بشكل رقمي.

ويعد تحدي رمضان المبارك سباقاً افتراضياً للجري يمكن للجميع المشاركة فيه من منازلهم خلال الفترة من 15 وحتى 22 مايو/أيار الحالي، ويتوجب على المشاركين قطع المسافة المحددة خلال 24 ساعة، وذلك بالركض في أنحاء المنزل أو الحديقة أو على الأجهزة وسيحصل المشاركون على شهادات رقمية عند إنهاء السباق.

وسعياً منه لتشجيع أفراد المجتمع على البقاء في المنزل، أطلق "جيمرز هب الشرق الأوسط" أكبر بطولة "دوتا 2" في المنطقة، والتي تستمر حتى 9 مايو الحالي، ويتنافس فيها 128 فريقاً للفوز بجائزة قيمتها 5،500 درهم.

ومن بين الفعّاليات الافتراضية الأخرى التي يقدّمها مجلس دبي الرياضي،تحدي مبادلة الافتراضي،الذي يستمر من 8 وحتى 12 مايو الحالي، ويمنح الدرّاجين بديلاً لركوب الدراجات الهوائية في منازلهم، وكذلك المنافسة وتحدي أنفسهم من خلال منصة Zwift والصفحة المخصصة للفعّالية عبر موقع مجلس دبي الرياضي.

كما تستضيف "مغامرات اتش كيو" فعّالية جري افتراضية مجانية لجميع الفئات العمرية والقدرات الجسدية في 8 مايو، حيث يتوجب على المشاركين تصميم مسار تشويقي وتحدي عشّاق المغامرة لاجتيازه بنجاح.

ويقدّم فريق "تيم إنجيل وولف" تحدي التسلّق #ClimbWithRio في 9 مايو لنشر الإلهام في دبي، حيث سيقوم "نك واتسون"، وهو عضو سابق في البحرية الملكية وخبير في اللياقة البدنية، بحمل ابنه من أصحاب الهمم "ريو" على ظهره والتسلّق لمسافة تساوي ارتفاع برج خليفة، حيث سيقوم الثنائي خلال التحدي بصعود ونزول السلالم في منزلهم 118 مرّة لقطع مسافة تبلغ 829.8 متراً للوصول إلى قمة أعلى برج في العالم.

وينطلق تحدي Asics Ramadan 5K خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو ليقدّم مجموعة من التحديات الافتراضية المجانية،ويضم 11 تمريناً فيما سيختتم فعّالياته مع جري افتراضي لمسافة 5 كيلومترات. ويمكن للأشخاص من جميع المستويات من مبتدئين ومحترفين المشاركة في هذا التحدي، كما سيتم تنظيم السباق الختامي في 15 مايو.