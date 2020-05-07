مجلس دبي الرياضي يطلق بطولات رياضية افتراضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع غيم فايندر للرياضات الإلكترونية الافتراضية وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية بطولة «Call of Duty Modern Warfare» في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري بمشاركة 16 فريقاً يتنافسون على جوائز مالية وقسائم مشتريات تمنح للفائزين، ويمكن للراغبين في المشاركة في المنافسات التسجيل في الموقع الإلكتروني https://esports.gamefinder.ae، مع خيار إنشاء فريق خاص بهم أو الانضمام إلى فريق تم إنشاؤه بالفعل.

وتم وضع الخطط لتشهد الفترة المقبلة تنظيم عدد من البطولات في الرياضات الإلكترونية المختلفة استناداً إلى نوعية اللعبة والفئات العمرية وملفات تعريف الفريق، كما سيتم تخصيص جوائز تشجيعية للفائزين، ويتم التخطيط أيضاً لتنظيم دوري يضم ملفات شخصية متقدمة للاعبين، وسيتم بث جميع البطولات مباشرة وإدارتها وتشغيلها بواسطة «غيم فايندر».

شراكة مجلس دبي الرياضي مع «غيم فايندر» وبالتعاون مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، هي الأحدث في عدد من المبادرات التي أعلن عنها المجلس وخصص لها منصة خاصة بالرياضات الافتراضية، ومع التطورات الخاصة بجائحة فيروس كورونا- فإن المجلس يحرص على إتاحة الفرصة والأجواء الحماسية لجميع فئات المجتمع التي باتت تقضي ساعات أطول في المنزل، حيث يشجع مجلس دبي الرياضي منظمي الأحداث الرياضية في الإمارة على تنظيم عالم الرياضات الافتراضية والرياضات الإلكترونية، ودعمهم.

ينصب التركيز الرئيسي للشراكة بين مجلس دبي الرياضي و«غيم فايندر» على تعزيز قطاع الرياضة الإلكترونية في الدولة، وإعطاء طعم المنافسة الدولية لهواة المنطقة والمواهب الجديدة من خلال تبني معايير الألعاب الدولية من خلال البطولات عبر الإنترنت، وتسهيل رحلتهم إلى عالم الرياضات المحترفة من منازلهم.