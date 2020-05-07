بلقيس الهاشمي: هدفي الحصول على ذهبية العالم للجوجيتسو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل بلقيس عبد الله عبد الكريم الهاشمي لاعبة نادي بني ياس والمنتخب الوطني الصاعدة للجوجيتسو، تدريباتها المنزلية استعداداً لاستئناف النشاط والمشاركة في البطولات المحلية والخارجية، واستثمار الإنجازات التي حققتها خلال الموسم الماضي في حصد مزيد من الميداليات.

وتحظى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وبطولة العالم للناشئين للجوجيتسو وكلتاهما في نوفمبر المقبل، باهتمام خاص لدى بلقيس، على أمل صعود منصات التتويج ورفع علم الدولة في هذين المحفلين المهمين، خاصة أنها توجت بذهبية بطولة العالم للجوجيتسو في فئة الناشئات نوفمبر الماضي، وذهبية جراند سلام أبوظبي في يناير الماضي، وذهبية بطولة التحدي المحلية أيضاً، وكانت قد فازت بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي عن فئة الناشئات لعام 2018.

وتتمنى بلقيس مواصلة الإنجازات في كل المحافل لا سيما أنها ستشارك للمرة الأولى في الموسم المقبل، ضمن فئة الحزام الأزرق الذي تتمنى أن تُحرز به ذهبيتها الأولى في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وكذلك في بطولة العالم.

وبالتوازي مع إنجازاتها الرياضية، تواصل بلقيس التقدم في مسيرتها التعليمية، حيث تدرس حالياً في الصف العاشر، وتؤكد أنها تولي اهتماماً كبيراً للتعليم باعتباره من ضمن القيم التي غرستها رياضة الجوجيتسو في نفسها، من خلال تنظيم الوقت، مستفيدة من تشجيع عائلتها ومدربيها على ضرورة مواصلة الإنجاز التعليمي.

وقالت بلقيس: «قصتي مع رياضة الجوجيتسو بدأت في سن مبكرة، حيث كنت في العاشرة من عمري عندما بدأت أمارس هذه الرياضة التي عرفتها وتابعتها من خلال شقيقي الأكبر باسل، حيث كان يشارك في التدريبات وكنت أذهب معه، مما أثار إعجابي بالرياضة ودفعني لممارستها».

وأضافت: «ازداد حماسي لرياضة الجوجيتسو مع تطبيق مدرستي لبرنامج الجوجيتسو المدرسي، حيث انضممت إليه ولا أنسى التشجيع الكبير الذي حظيت به من المدربات في المدرسة، ثم بدأت المشاركة في البطولات بعد ذلك وتوالت الإنجازات من بطولة محلية إلى بطولة دولية إلى بطولة العالم، حتى وصل عمري حالياً إلى 16 عاماً».

وزادت: «أتدرب في المنزل حالياً مع شقيقتي ريم بطلة العالم في الحزام الأزرق، كما أتدرب أيضاً مع شقيقي باسل صاحب الحزام الأزرق، وقد ساعدتني تلك التدريبات مع من هم أكبر مني في تحقيق الفوز وتجاوز المنافسين عندما يكون وزنهم أكبر مني، حيث طوّرت مهارتي في تنفيذ مختلف الحركات، والاستفادة من وزن الخصم لإخضاعه».

وأكدت الهاشمي أن رياضة الجوجيتسو رسّخت ثقتها بنفسها، وعززت قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، حيث إن رياضة الجوجيتسو تعلم ممارسيها الدفاع عن النفس، وبالتالي فهي رياضة مثالية للبنات تغرس فيهن قيم الانضباط واحترام المنافس، وقيمة استثمار الوقت بالشكل المثالي من خلال تطبيق نمط حياة صحي عبر النظام الغذائي المعتمد والتدريبات البدنية والفنية.

وقالت: «لاعبو ولاعبات الجوجيتسو في الدولة محظوظون بالبرامج المميزة التي ينفذها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والتي جعلته أفضل اتحاد في العالم في الكشف عن المواهب وتأهيل وصناعة الأبطال والبطلات بأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك باعتراف الاتحاد الدولي للعبة، وكان الاتحاد في طليعة كل الاتحادات الرياضية الأخرى، حيث يطبق برنامج التدريب عن بعد مع الأجهزة الفنية للأندية والمنتخبات، وأنا أحرص على المشاركة في تلك التدريبات للحفاظ على وزني ومهاراتي».