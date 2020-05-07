ضوابط جديدة في الأهلي للظهور الإعلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أبلغت لجنة التخطيط بالأهلي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اتخاذ إدارة النادي قراراً بمنع ظهور أي عضو في الجهاز الفني أو الإداري، إلا بإذن مسبق من الإدارة، وأكدت لجنة التخطيط بالأهلي أن قرار الحصول على إذن قبل الظهور لن يقتصر على اللاعبين، فقط، ولكن سيمتد للجهاز الفني والإداري.

وعقدت لجنة التخطيط بالأهلي جلسة استماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للتحقيق معه في أزمة تصويره لحلقة في برنامج رامز جلال، دون الرجوع لإدارة النادي، والحصول على إذن قبل الإقدام على تلك الخطوة، وقامت اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب لاتخاذ القرار النهائي.

في السياق ذاته، أكد مصدر بالأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، يستعجل عودة التدريبات، بدليل أنه يقدم اقتراحات بتدريبات جديدة للاعبين عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مشيراً إلى أن السويسري ينتظر قرار عودة النشاط ثم يقوم بعدها بتحديد مصيره مع الفريق الأحمر، خاصة أنه لم يتمكن من رؤية أسرته منذ توقف حركة الطيران، وأردف: "كان هناك اجتماع بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع لجنة التخطيط، وتم وضع الضوابط لظهور اللاعبين في الإعلام، وأن يتم بمعرفة النادي، ويورد جزءاً من القيمة المالية للنادي، بحيث يتم الدفع للنادي عن طريق المدير التنفيذي أو لجنة التخطيط".

من ناحية أخرى، استبعد مسؤولو الزمالك تسويق محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظراً لغيابه عن المباريات منذ بداية الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يعني عدم إمكانية الحكم على مستواه الفني من جانب المدير الفني كارتيرون، الذي لم يشارك في أي تدريبات تحت قيادته.

في شأن مختلف، تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعاً مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بنظام الفيديو كونفرانس، غداً الخميس، حيث يشرح الفيفا طريقة التعامل مع الوضع الراهن بالنسبة للنشاط الكروي، ويلقي الفيفا نفس المحاضرة على جميع الاتحادات في العالم، من خلال اجتماعات فيديو كونفرانس، بجانب الاستماع لمشاكل الاتحادات المختلفة، ومنها مشكلة مصير الانتخابات الجديدة للجبلاية، المقرر لها في أغسطس المقبل، سواء بإقامتها من عدمها، وكذلك مدة المجلس الجديد حال انعقادها، سواء سنة واحدة أو ٤ سنوات.