نادي الحمرية يُطلق برامج ومسابقات رمضانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الحمرية الثقافي الرياضي عن برنامج أنشطته ومسابقاته التي انطلقت مع بداية الشهر الكريم، ويحفل برنامج النادي في رمضان هذا العام بالعديد من الأنشطة والمسابقات عن بعد. وتأتي هذه البرامج تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح عمار المهيري أمين السر العام بالنادي، أنه وفقاً لتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة جمعة عبيد الشامسي، والتنسيق مع اللجنة الثقافية والمجتمعية، فإن شهر رمضان لهذا العام سيكون مختلفاً في طرح الفعاليات والمسابقات عن بعد، وسيشهد عدداً من الأنشطة الترفيهية والثقافية والمسابقات الدينية.

وتوجه جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي

بالشكر والتقدير إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام على الجهد الكبير المبذول من المجلس للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والفنيين والعاملين في القطاع الرياضي.