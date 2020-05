شون مايكلز يتواصل مع جمهوره بالشرق الأوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل شون مايكلز أسطورة عالم «دبليو دبليو إي» مع جمهوره في الشرق الأوسط، وأجاب على استفساراتهم ووجه الشكر للمتابعين والمعجبين على الإشادة بمسيرته الرياضية المذهلة في عالم المصارعة الحرة.

وكان مايكلز يجيب على أسئلة المعجبين في المنطقة والذين بدؤوا بالتسجيل في الشبكة بأرقام قياسية منذ فرض القيود الاجتماعية.

وفي تعليق له قال: «من الرائع أن تعود شبكة دبليو دبليو إي إلى الشرق الأوسط، وباعتبار أنني قد زرت المنطقة، فأنا أعلم تماماً مدى شغف الأشخاص هناك بالمصارعة».

«يمكنهم الآن الاجتماع معاً لمتابعة قصص دبليو دبليو إي وإلقاء نظرة على المحتوى الهائل الذي تتضمنه المنصة، وأود أن أتقدم لهم بالشكر الجزيل لكل الأشياء اللطيفة التي يقولونها عن مبارياتي». يمكنني أن أجلس وأن ألقي نظرة نحو مسيرتي الطويلة للغاية، ويمكن للمتابعين الاستمتاع بمشاهدة النزالات الأولى التي خضتها مع فريق «روكرز»، وحتى النزالات التي خضتها في مواجهة «تريبل إتش» وعروض «راسلمانيا» كما وجه المتابعون من الشرق الأوسط أسئلة لمايكلز طلبوا من خلالها اختيار بعض الخصوم المفضلين.

وأضاف مايكلز قائلًا: «المصارع ريك فلير هو الأفضل فقط، وهناك العديد من المباريات التي يمكنك مشاهدتها على الشبكة لترى كيف كان جيداً لسنوات طويلة. مباراة راسلمانيا التي هزمته فيها واعتزل من بعدها تدل على ذلك، هناك الكثير من المشاعر من البداية إلى النهاية». كما حث مايكلز المتابعين على الاطلاع على مسيرة المصارع «أندرتيكر» الذي واجهه مرتين في عروض «راسلمانيا».

يمكن متابعة عرض( Undertaker: The Last Ride )حصرياً على شبكة «دبليو دبليو إي» حيث يبدأ العرض يوم الاثنين 11 مايو في الساعة 6 صباحاً بتوقيت الإمارات مباشرة بعد( Money in the Bank)، ما يتيح للمشتركين فرصة مشاهدة عرضين رائعين متتاليين.

وفي الحلقة الافتتاحية من العرض المرتقب، سيشاهد المتابعون المصارع «أندرتيكر» وهو يستعد للمباراة التي يعتقد الكثيرون أنها ستكون المباراة النهائية له، حيث سيواجه فيها خصمه رومان رينز في عرض«راسلمانيا 33».

وعلى مدار خمس حلقات، يسلط العرض الضوء على الضغوط التي يضع أندرتيكر نفسه تحتها كل عام، بالإضافة إلى تفاصيل عن التأثير البدني والنفسي الذي تعرض له بعد هزيمته المفاجئة في مواجهة المصارع بروك ليسنر في راسلمانيا 30.

وإضافة إلى الاستماع إلى كل من كالاوي وزوجته ميشيل ماكول، فإن البرنامج سيتضمن مقابلات مباشرة مع عدد من النجوم في عالم المصارعة الحرة مثل تريبل إتش، وريك فلير، وإيدج، وشون مايكلز، وجون سينا، إلى جانب كل من فينس وستيفاني مكماهون.

وبعد تقديم العرض الأول خلال هذا الأسبوع، سيتم إصدار الحلقات الأربع التالية خلال أيام 17 مايو، و24 مايو، و14 يونيو، و21 يونيو في الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات.